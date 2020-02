SKY – Spal, Semplici verso l’esonero: Di Biagio e De Biasi i possibili sostituti

SKY – Spal, Semplici verso l’esonero.

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Futuro incerto, ma non troppo per Leonardo Semplici, allenatore della Spal, che rischia di perdere la panchina dopo aver perso contro il Sassuolo per 2 reti ad 1. Si tratta della terza sconfitta consecutiva in campionato dopo l’ultima vittoria conseguita contro l’Atalanta il mese scorso.

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha commentato la situazione del tecnico in diretta su Sky. Il suo futuro potrebbe essere pericolosamente legato a quest’ultima sconfitta. In caso di esonero i primi in lista per sostituirlo sarebbero Luigi Di Biagio e Gianni De Biasi.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI