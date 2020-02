Napoli-Lecce, gli highlights della partita.

HIGHLIGHTS NAPOLI LECCE – Pomeriggio alquanto sfortunato per gli azzurri che perdono rovinosamente in casa contro un Lecce che riesce ad imporsi sui padroni di casa per 3 reti a 2. Il primo tempo termina con il vantaggio dei giallorossi su gol di Lapadula, che poi raddoppia ad inizio ripresa portando la sua squadra nuovamente in vantaggio dopo il pareggio degli azzurri che era nel frattempo sopraggiunto al 48′. Non c’è un momento di respiro per il Napoli, che subisce l’ennesimo gol da parte del Lecce all’ 82′. Callejon risponde poco dopo, ma ciò non basta per salvare la partita. Gli azzurri escono nuovamente sconfitti dal San Paolo.

HIGHLIGHTS NAPOLI-LECCE, IL VIDEO

Clicca qui per vedere la sintesi della gara tra Napoli e Lecce terminata con la sconfitta degli azzurri per 2-3.

Rigore negato al Napoli: Milik ammonito per simulazione

Nel corso del secondo tempo si è verificato un episodio che farà molto discutere, l’arbitro infatti ha negato un rigore clamoroso agli azzurri.

In tale occasione, Milik si è scontrato con un difensore avversario, ma il contrasto non è stato giudicato da rigore, anzi, l’attaccante azzurro è stato addirittura ammonito per simulazione.

Napoli-Lecce, il tabellino

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka (1′ st Mertens), Demme, Zielinski; Politano (17′ st Callejòn), Milik, Insigne (32′ st Lozano). A disposizione: Meret, Karnezis, Hysaj, Luperto, Manolas, Allan, Ruiz, Llorente. Allenatore: Gattuso

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Deiola (46′ st Paz), Majer (23′ st Petriccione), Baràk; Saponara; Falco (30′ st Mancosu), Lapadula. A disposizione: Sava, Chironi, Vera, Shakhov, Monterisi, Calderoni, Maselli, Rimoli, Dell’Orco. Allenatore: Liverani

ARBITRO: Giua di Olbia

MARCATORI: 29′ pt Lapadula (L), 3′ st Milik (N), 16′ st Lapadula (L), 37′ st Mancosu (L), 45′ st Callejòn (N)

NOTE: Ammoniti: Koulibaly, Zielinski, Milik, Mario Rui, Demme (N), Rispoli, Vigorito, Petriccione (L) Recupero: 0′ e 5′.

