VIDEO – Rigore negato al Napoli: Milik ammonito per simulazione

Napoli-Lecce, rigore negato agli azzurri.

La partita tra Napoli e Lecce sta andando di scena in questo momento al San Paolo, lì dove il risultato al momento è sull’1-3 ai danni degli azzurri.

Nel corso del secondo tempo si è verificato un episodio che farà molto discutere, l’arbitro infatti ha negato un rigore clamoroso agli azzurri.

In tale occasione, Milik si è scontrato con un difensore avversario, ma il contrasto non è stato giudicato da rigore, anzi, l’attaccante azzurro è stato addirittura ammonito per simulazione.

IL VIDEO:

