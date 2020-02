Finalmente Ghoulam, il terzino potrebbe rientrare in campo: c’è la data!

Ghoulam potrebbe rientrare

L’edizione odierna del Corriere dello Sport torna a parlare di Faouzi Ghoulam, dando una buona notizia sul calciatore e sulla possibilità di vederlo presto in campo con la maglia del Napoli.

Svolta Ghoulam

Secondo il quotidiano infatti, sembrerebbe procedere in maniera giusta il recupero del terzino sinistro e il suo rientro non pare essere ormai estremamente lontano.

La gara con il Cagliari potrebbe rappresentare infatti per lui un’ottima chance e soprattutto rappresenterebbe per Gattuso la possibilità di variare avendo da giocare 3 gare in 7 partite.

