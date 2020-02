Ultimissime Napoli, chi è Adam Hlozek: il talento dello Sparta Praga

HLOZEK NAPOLI – Pantaleo Corvino, direttore sportivo, ha lasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte e ha rivelato una chicca di mercato: il Napoli è interessato ad Adam Hlozek.



Ma chi è questo calciatore? Come lo conosciamo? Su Youtube ci sono già alcuni video dove fanno intravedere le qualità e le doti di questo atleta

GLI INIZI – Classe 2002, nato il 25 luglio a Ivančice, città della Repubblica Ceca, gioca nello Sparta Praga. Il suo debutto arriva nel 2018 a soli 16 anni, diventando il più giovane debuttante della squadra, battendo il record precedente che apparteneva a Vaclav Kadlec. Il suo primo gol è nella coppa nazionale, il 2 ottobre 2018, ma da settembre 2019 si consacra e si mette in mostra con la squadra maggiore dove gioca otto partite da titolare, siglando 4 gol e 3 assist.



Su di lui mette gli occhi anche il ct della nazionale ceca, Jaroslav Silhavy, il quale, lo convoca per alcune gare delle qualificazioni ad Euro 2020, anche se la sua presenza è fissa nell’Under 21.

Adam Hlozek, chi è l'attaccante dello Sparta Praga che piace al Napoli

Adam Hlozek

Hlozek è un attaccante o ala sinistra. In un 4-3-3 può giocare sul laterale o anche centrale, essendo lui la punta. È forte fisicamente, ma ha anche un ottimo dribbling e una buona agilità. Molto veloce, riesce ad essere tecnicamente molto valido. Ha molta personalità e non soffre le pressioni. La sua progressione poi, è incredibile: gli piace puntare l’avversario e creare la superiorità numerica.



NAPOLI – Considerato uno dei maggiori talenti in Europa. Oltre ai partenopei, in Italia piace anche a Roma e Juventus e all’estero a club come Ajax, City, Psg e Real Madrid. La famiglia, particolarmente il padre, vorrebbe farlo crescere ancora nel suo paese e il club di Praga lo ha fatto firmare un contratto da professionista, due anni fa, che scade nel 2022.

Valore di calciomercato, quanto costa Hlozek

Il suo valore potrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro. Sicuramente, lo Sparta, se il ragazzo continuerà a fare bene nel club e continua ad avere tantissimi estimatore, potrebbe chiedere una cifra maggiore, almeno il doppio. Il Napoli ha messo gli occhi su di lui e non è escluso che in futuro si possa anticipare la concorrenza e strappare alle altre società un calciatore talentuoso come Hlozek.



