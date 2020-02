SN – Giuffredi agli Italian Sport Awards: “Mario Rui è un giocatore sottovalutato, si è sempre espresso ad alti livelli”

Giuffredi su Mario Rui

Agli Italian Sports Award è andato in scena un vero e proprio evento che ha visto protagonisti molte personalità del mondo del calcio, da calciatori a procuratori. Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha parlato in tale occasione in merito al proprio assistito. Queste le sue parole:

Annate importanti

“Da quando è arrivato al Napoli ha fatto delle annate importantissime, è stato un giocatore sottovalutato. Negli anni precedenti sono state sottovalutate le sue prestazioni.

Quest’anno con Gattuso ma anche con Ancelotti si è espresso ad alti livelli, lo reputo uno dei migliori terzini sinistri della nostra Serie A“.