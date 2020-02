Italian Sports Awards, Di Lorenzo premiato: “Ringrazio l’Empoli. Sono molto felice del Napoli”

Di Lorenzo premiato

A Castellammare è andata in scena la nona edizione degli Italian Sports Awards che ha visto protagonisti tanti calciatori, tecnici e procuratori. Uno dei nomi più importanti è stato quello di Giovanni Di Lorenzo, difensore in forza al Napoli che ha vinto il premio come miglior terzino della passata stagione.

L’esterno azzurro è parso parecchio emozionato nonostante la sua ascesa nel calcio che conta da ormai un anno. Tante le parole belle nei confronti della sua ex squadra, l’Empoli, e di quella attuale.

Il calciatore ha parlato ai microfoni del Mattino, questo ciò che è stato evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli:

Le parole

“Sono felicissimo per questo attestato, devo ringraziare tutti i calciatori dell’Empoli che mi hanno permesso di arrivare dove sono ora. Spero che questo sia l’anno della consacrazione anche se non siamo riusciti ad esprimerci come meglio volevamo.

Sono però molto felice del momento che stiamo vivendo e degli ultimi risultati raggiunti. Spero di proseguire con questo passo“.