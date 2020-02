Ultimissime Napoli, i prezzi dei biglietti per la gara al Camp Nou con il Barcellona

ULTIMISSIME NAPOLI, BIGLIETTI BARCELLONA NAPOLI – Tramite il sito ufficiale del Barcellona sono stati resi noti i prezzi dei biglietti in vendita (da stamattina alle ore 10, ndr) per il match di Champions League con il Napoli. La sfida, valevole per gli ottavi di finale di ritorno, si disputerà il prossimo 18 marzo alle ore 21 al Camp Nou.

BIGLIETTI BARCELLONA NAPOLI CHAMPIONS LEAGUE

Non sono ancora disponibili i biglietti per il settore ospiti. Per i residenti in Italia, si apprende del sito dei blaugrana, non è possibile acquistare ticket per i settori destinati ai tifosi del Barça.

I prezzi sono molteplici e variano a seconda del settore o dell’anello in cui si assiste alla partita (a differenza del San Paolo dove non c’è differenza tra i prezzi dell’anello superiore e inferire, ndr). Il costo dei tagliandi varia da un minimo di 134 euro ad un massimo di 269 euro.

I PREZZI:

3rd Goal lower 134 euro;

1st Goal, 2nd Goal lower 154 euro;

3rd Lateral lower 189 euro;

2nd Grandstand Nord/South upper 219 euro

1st Lateral 239 euro;

1st Grandstand central 269

