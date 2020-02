Demme come Maradona, 28 anni fa l’ultimo gol di un Diego con la maglia azzurra

Demme come Maradona

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Napoli vince per 4-2 sul campo della Sampdoria in una partita complicata e sofferta. Per gli azzurri in rete Milik, Elmas, Demme e Mertens. Proprio il gol del centrocampista ex Lipsia fa venire alla mente una clamorosa coincidenza.

Diego come Maradona

28 anni fa, il 10 febbraio del 1991 l’ultima volta che un Diego segnava con la maglia del Napoli, era Maradona e il punteggio fu di 4-2 contro il Parma.

Stasera è un altro Diego a regalare i tre punti agli azzurri, Demme, tifosissimo dei partenopei e che tanto ha voluto questa maglia.