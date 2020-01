TuttoSport – Chelsea, ultimatum per Mertens: il belga sceglie Napoli, vicino il rinnovo

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Sembra esser definitiva la decisione di Dries Mertens sul suo futuro.

L’edizione odierna di TuttoSport fa sapere che il belga ha detto di no al Chelsea perché vuole restare a Napoli per battere il record di Hamsik. “Ora o mai più“, gli ha detto la Granovskaia. Il quotidiano conclude annunciando che la firma di Mertens con il Napoli è molto vicina. Il presidente De Laurentiis starebbe per accettare la richiesta dell’ attaccante belga, 5 milioni netti per due stagioni e un lauto bonus alla firma del nuovo accordo.