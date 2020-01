Tuchel su Cavani: “C’è di peggio rispetto al restare al PSG. È importante per noi, deve ritrovare fiducia”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il tecnico del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda Edinson Cavani. L’attaccante ex Napoli non andrà all’Atletico Madrid, almeno per quanto riguarda il mercato di gennaio. L’allenatore dei parigini ha parlato del bomber uruguaiano in conferenza stampa. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nella vita ci sono cose decisamente peggiori rispetto al restare al Paris Saint Germain. Tutto andrà per il meglio, Cavani deve solo ritrovare il ritmo partita e la fiducia. Siamo abituati da molto tempo a stare insieme, lui è un grande giocatore per noi“.

