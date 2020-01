FOTO – Vergognoso striscione a Roma! I tifosi danno gli auguri a Daniele De Santis, colui che uccise Ciro Esposito

Gesto vergognoso dei tifosi della Roma che espongono striscione con auguri all’assassino di Ciro Esposito

66 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’associazione Ciro Vive ha segnalato che a Roma è comparso uno striscione vergognoso che illustra gli auguri dei tifosi giallorossi all’assassino di Ciro Esposito, Daniele De Santis. In merito all’accaduto hanno rilasciato un loro pensiero Gianni Simioli, noto speaker radiofonico, e Emilio Borrelli, Consigliere Regionale dei Verdi:

“Striscione vergognoso, è un’offesa alla memoria di Ciro e alle parole di Antonella Leardi, madre del ragazzo scomparso. I romani e i tifosi romanisti dovrebbero dissociarsi da iniziative simili, un assassino non può e non deve avere il sostegno e il supporto da nessuno. Siamo vicini alla madre di Ciro, lei purtroppo gli auguri di compleanno al figlio non può più farli”.

LA FOTO DELLO STRISCIONE: