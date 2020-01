Napoli da record, spesi 84 milioni: è il club che ha speso di più in Serie A!

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il Napoli di De Laurentiis e Giuntoli si è mosso molto in questo mercato invernale. È stato un mercato atipico per i partenopei, che non erano abituati a spendere particolarmente nei mercati di riparazione passati. Le cifre finali parlano di una spesa complessiva di 84,5 milioni di euro. Cifra da record per gli azzurri e record anche in Serie A. Secondo quanto riportato dal grafico di Sky, nessun club ha speso quanto il Napoli, con la Juventus che ha speso 35 milioni e l’Inter 21,5 milioni.

