SKY – La Spal ha chiesto Younes nell’affare Petagna. L’Inter non prende più attaccanti, strada chiusa per Llorente

Mercato Napoli, gli ultimi aggiornamenti sulle possibili cessioni di Younes e Llorente

MERCATO NAPOLI – Non solo acquisti, il Napoli pensa a chiudere anche le cessioni di calciatori attualmente in esubero.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Spal nell’affare Petagna avrebbe chiesto Younes, ma il giocatore non è convinto della destinazione.

Per quanto riguarda Llorente, al momento l’attaccante spagnolo è orientato a restare al Napoli. L’Inter, infatti, ha deciso di non acquistare altri attaccanti, dunque la pista principale per l’ex Tottenham si è così chiusa.

