Beppe Marotta, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai Sport nel pre partita di Inter-Fiorentina. Il ds dei nerazzurri pare aver chiuso il mercato in entrata:

“Dopo aver trovato un’opportunità come Eriksen, non ci sono giocatori a disposizione che possano aumentare la qualità. Penso che non faremo altre operazioni“.