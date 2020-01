Mediaset – ADL promuove Gattuso: possibile rinnovo prima dalla fine del campionato!

Mercato Napoli, Gattuso potrebbe già rinnovare il proprio contratto con i partenopei

Secondo quanto riferito dalla redazione di SportMediaset, Rino Gattuso si avvia verso la conferma sulla panchina del Napoli anche per l’anno prossimo. Il contratto dell’allenatore calabrese è in scadenza a giugno, con opzione automatica in caso di arrivo in Champions, ma potrebbe essere rinnovato anche prima della fine della stagione.

Dopo le vittorie contro Lazio e Juventus, pare aver convinto Aurelio De Laurentiis ad affidargli un progetto ad ampio raggio poiché il club è molto contento del lavoro del tecnico, al punto da dargli piena fiducia e impostando già il nuovo Napoli di Gattuso.

