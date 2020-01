SKY – Fiorentina scatenata: in arrivo Kouamè e Duncan, accordo vicino anche per Amrabat

Calciomercato Serie A, Fiorentina vicina agli acquisti di Kouamè, Duncan e Amrabat

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Fiorentina scatenata in queste ultime ore di calciomercato. Il club viola, riporta il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, è vicino alla chiusura di un triplo acquisto.

È in corso un incontro con il Genoa per chiudere l’acquisto di Christian Kouamè. L’attaccante è attualmente fermo per infortunio, ma la Fiorentina intende bloccare subito il calciatore. Altro affare in dirittura d’arrivo è quello per Duncan del Sassuolo, con il quale c’è una distanza di soli 2 milioni di euro.

Infine c’è l’intesa con Amrabat per il trasferimento a giugno del centrocampista marocchino. Va limata l’intesa con il Verona, ma i viola sono davvero vicini a chiudere un triplo colpo molto importante.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI