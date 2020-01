TMW – Sorpresa Barcellona: si punta Berardi del Sassuolo! Intermediari già al lavoro

Mercato Napoli, il Barcellona piomba su Berardi del Sassuolo. L’attaccante piaceva agli azzurri

Sfumato Rodrigo del Valencia e con l’ipotesi Dusan Tadic dell’Ajax in stallo, ma sempre in piedi, arriva una nuova concreta ipotesi per il mercato del Barcellona.

Infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, i blaugrana hanno messo nel mirino Domenico Berardi del Sassuolo. Intermediari sono già al lavoro sull’asse Spagna-Italia e contatti tra le dirigenze. Il Barca cerca un attaccante e spunta con forza Berardi.

