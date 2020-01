Il Mattino – Allan vuole l’Everton: spera che entro fine gennaio il club inglese faccia una richiesta ufficiale ad ADL

Mercato Napoli, Allan avrebbe intenzione di chiedere la cessione per andare all’Everton

Secondo l’edizione odierna del quotidiano “Il Mattino”, Allan quest’oggi rientrerà dal Brasile, dopo che ha raggiunto la moglie che la settimana scorsa ha dato alla luce il loro terzo figlio, Matteo. Per il quotidiano, però il brasiliano spera che la chiamata di Ancelotti avvenuta a metà gennaio, possa concretizzarsi in una richiesta ufficiale da parte del club dell’allenatore emiliano. Infatti Allan gradirebbe trasferirsi all’Everton già a gennaio. Ecco quanto evidenziato:

“Dietro il rinvio del prolungamento del contratto fino al 2024 c’è la sua tentazione di accettare l’offerta della Premier, ma salvo improbabili sorprese il brasiliano non se ne andrà adesso.

Il calciatore però considera il suo ciclo finito e la famiglia vuole andare a vivere altrove. Gattuso attende la fine del mercato per fare chiarezza con Allan e con quelli che, magari, pensavano di poter cambiare aria. Sono stati dodici mesi indescrivibili per Allan: tutto è iniziato con la trattativa col Psg . Ora la nuova tentazione di gennaio è l’Everton di Ancelotti e le voci di uno scambio con l’Inter per Vecino.

Lui in Brasile non ha ascoltato le sirene e non ha avuto contatti, ma i suoi agenti sanno che, se dovesse esserci la possibilità di andare via, lui non direbbe di no. Anzi“.

