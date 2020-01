Napoli-Juve, Ronaldo furioso dopo la sconfitta: il retroscena

26 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Perdere è la cosa che sa fare di meno, anzi non la sa fare affatto: Cristiano Ronaldo in Napoli-Juve, nei minuti finali cercava di inventare qualcosa, ma senza fortuna. Così gli azzurri hanno conquistato la vittoria al San Paolo contro la sua più grande rivale: l’epilogo finale non è stato ‘digerito’ da CR7.

L’edizione odierna di TuttoSport fa sapere che al termine del match, negli spogliatoi, lo hanno descritto con sguardi fiammeggianti e di pessimo umore. Il portoghese non è proprio riuscito a mandar giù la sconfitta.