Ghoulam può andare al Lille, molto dipende da Ghoulam

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Valter De Maggio ha parlato in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli del calciomercato del Napoli, sia in entrata che in uscita. Secondo quanto riportato dal collega, Faouzi Ghoulam potrebbe lasciare l’azzurro, queste le sue dichiarazioni:

“Qualora dovesse arrivare Ricardo Rodriguez nelle prossime ore, è molto probabile l’addio di Ghoulam. Sulle tracce dell’algerino c’è molto forte il Lille“.