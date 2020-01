Ospina: “Dobbiamo rimanere con i piedi per terra! Con Meret c’è una sana competizione. Speriamo di battere la Juventus!”

David Ospina parla a pochi giorni dal match Napoli-Juventus

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il portiere del Napoli, David Ospina. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli:

“Penso che è stata una vittoria importante, quando vinci è più facile lavorare, però sappiamo che dobbiamo restare con i piedi per terra. Dobbiamo fare meglio in campionato, domenica abbiamo una partita importante, ma abbiamo la qualità per fare bene.

Cosa ne pensi dell’amore tra i tifosi e la squadra?

È importante questo rapporto. Questa è una stagione speciale perchè quando la abbiamo iniziata avevamo obbiettivi e traguardi important. Adesso dobbiamo uscire da questa situazione giocando bene. Mancano altre partite da giocare nel campionato e dobbiamo pensare a portare tre punti a casa.

Obiettivo Coppa Italia?

Questo è un obiettivo importante, dopo la partita fatta contro la Lazio, che sta giocando benissimo in questa stagione. Però ora dobbiamo mettere tutte queste qualità che abbiamo mostrato nella Coppa, in Campionato. Adesso è più importante pensare alla prossima partita, contro la Juventus che è una grande squadra. Dobbiamo mettere tutta la grinta, come diciamo in Sud America, e prendere 3 punti.

Settimana speciale, aspettando Napoli – Juventus.

Dobbiamo giocare la palla, abbiamo i giocatori e qualità e dobbiamo mettere tutto questo in campo.

Gattuso vuole che i portieri giocano la palla, quando si ha l’esperienza si mettono da parte gli errori, come quello commesso a Roma.

La posizione dei portieri è speciale, lavoriamo. Dobbiamo essere forti mentalmente perchè è importante lavorare e prepararsi per la prossima partita. Ho la fortuna di lavorare con Meret e Karnezis.

Con Meret e Karenzis, siete una piccola famiglia?

Ci aiutiamo a vicenda. Penso che Meret ha una grandissima qualità, è un portiere giovane. Tra noi c’è una sana competizione perchè vogliamo giocare tutti e ci alleniamo tutti. Dopo la decisione dell’allenatore, uno va in campo e gli altri due sono a disposizione per l’eventuale supporto.

Dopo la vittoria conto la Lazio è tornato il vero Napoli, serviva una scintilla.

Dobbiamo rimanere con i piedi per terra.sappiamo che questa stagione è difficile ma abbiamo l’esperienza per uscire da questa situazione e andare avanti

Demme è utile per il 4-3-3, ha giocato bene anche Lobotka, come si stanno inserendo nella squadra?

Benissimo, sono due calciatori che aiuteranno la squadra ad uscire da questa situazione. Hanno dimostrato tanto contro la Lazio. Penso che sono dei grandi giocatori per il sistema che vuole il mister.

Come è lavorare con Gattuso?

Noi giocatori ci troviamo bene. Penso che questa squadra con tutto quello che ha lasciato Ancelotti, può uscire da questa situazione e andare più avanti possibile.

Doppio confronto con il Barcellona per la Champions.

È una partita importantissima, però prima di quella dobbiamo pensare a quelle che abbiamo in questo periodo. dopo abbiamo il tempo per pensare alla Champions.

Contro la Juventus avrai degli attaccanti importanti di fronte. Cosa ne pensi?

Sono giocatori di altissimo livello, noi possiamo anche studiare le loro mosse e le nostre risposte, ma il giorno della partita possiamo fare altro. Dobbiamo arrivare concentrati e pensare al nostro gioco con amore e qualità che abbiamo.

I tifosi ci sperano nella vittoria contro la Juventus.

Speriamo di vincere, è una squadra fortissima. Noi vogliamo uscire da questa situazione e nelle ultime 3-4 partite l’abbiamo dimostrato.



Che futuro potrebbe avere questo gruppo?

Ci sarò un grande futuro per questo gruppo, ci sono giocatori giovani e possono continuare a crescere. Aspettiamo che finisca questa stagione e dopo vediamo cosa vuole fare la società. Oggi dobbiamo pensare a giocare bene.

Che rapporto hai con Cuadrado?

Un bellissimo rapporto, giochiamo insieme in Nazionale. Lui è come un fratello per me. In Nazionale siamo due dei più vecchi. Siamo sempre in contatto. Noi del Napoli aspettiamo che fa il suo gioco e noi il nostro”.

Infine Ospina aggiunge: “Aspetto che il mio italiano continui a migliorare”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI