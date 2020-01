Napoli-Lazio, doppia espulsione nei primi 30′ di gara: rosso per Hysaj e Lucas Leiva

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Napoli-Lazio, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, si sta disputando in questo momento allo Stadio San Paolo. Si prospetta una gara estremamente movimentata, basti pensare che a meno di mezz’ora dall’inizio ci sono state ben due espulsioni, una da ambo le parti.

Si inizia con l’azzurro Hysaj che, dopo aver fermato Immobile in maniera irregolare, viene espulso per doppia ammonizione. Poco dopo tocca anche al biancoceleste Lucas Leiva per aver mandato a quel paese direttore di gara dopo essere stato ammonito per un intervento su Zielinski, che invece era sul pallone.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI