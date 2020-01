Inzaghi: “Meritavamo la vittoria. La Lazio ha dominato per tutta la partita. Siamo stati sfortunati!”

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, alla fine della partita di Coppa Italia tra Napoli e Lazio, vinta dagli azzurri per 1-0. Ecco quanto evidenziato:

”Il fallo di Leiva non c’era però so che ha commesso un’ingenuità perchè non doveva protestare contro l’arbitro. La Lazio ha dominato per tutta la partita e l’unica cosa che rimprovero alla squadra è sul primo gol, non dovevamo subirlo! Abbiamo tenuto il campo, preso due pali e sbagliato un rigore. Noi ci tenevamo alla Coppa Italia, sapevamo che ciò comportava un grosso dispendio di energia. Siamo stati sfortunati. Non meritavamo di perdere, volevamo questa semifinale! Importante in vista del Campionato è il recupero di Correa”