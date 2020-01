Gattuso: “Oggi grande partita, dedico questa semifinale a chi mi ha dato la possibilità di allenare questa squadra”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel post partita di Napoli-Lazio, terminata 1-0 al San Paolo:

“Veniamo da un periodo imbarazzante, oggi però la squadra ha fatto una grandissima partita, nonostante abbiamo giocato contro una squadra fortissima, ma ho visto grande spirito, intensità e attenzione.

Penso che in questo momento bisogna pensare partita dopo partita, dobbiamo avere pazienza e recuperare tutti, i valori del Napoli li sappiamo.

Elmas ha fatto una buonissima partita, la squadra in generale ha saputo difendersi, abbiamo fatto qualche errore ma in sostanza ci siamo comportati bene. Demme è un calciatore importante, e anche Lobotka. Sono tutti bravi ragazzi, si mettono in discussione.

Dobbiamo avere fame, questa squadra si è sempre seduta. Oggi devo avere il coltello tra i denti, non farli sedere e ritrovare il veleno e la voglia. La serenità nello spogliatoio devo darla io. Sapevo che avrei trovato una piazza difficile, ma la squadra ormai ha capito come la penso. Non sono arrivati i risultati, ma so come si allenano e hanno espresso un buon gioco. La prestazione contro la Fiorentina, ad esempio, non me l’aspettavo.

Il ritiro l’hanno deciso i giocatori, io ho solo detto di essere il primo responsabile. L’altro giorno siamo sprofondati, eravamo senz’animo, ma dopo bisogna guardarsi in faccia e dirsi le cose. Se non si parla non va bene, e noi qualcosa l’abbiamo detta. Già si fa fatica a stare con la propria moglie tanti anni anche se la ami, figuriamoci nel contesto di una squadra. Invece no, bisogna parlarsi in faccia. Rappresentiamo una squadra importante, non possiamo permetterci le figuracce fatte fino ad ora.

A chi è dedicata questa semifinale conquistata? A chi mi ha dato la possibilità di allenare questa squadra, e a chi lavora in questo club“.