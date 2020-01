Gattuso in conferenza: “Ho rivisto tutti disposti a sacrificarsi e a dare l’anima. Ringrazio i tifosi, ne voglio 40-50 mila. Firmo con il sangue per averli”

86 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Napoli-Lazio, terminata 1-0 al San Paolo. La squadra azzurra ha guadagnato l’accesso alla semifinale di Coppa Italia:

“Spero questa possa essere la scintilla ma ho il dovere di non far sedere questa squadra, non dimentichiamo che questi ragazzi hanno battuto il Liverpool. Stasera ho rivisto il veleno, disposti a sacrificarsi. Tutti hanno dato l’anima.

Ho visto buone cose all’inizio, anche se siamo stati ingenui sul secondo fallo di Hysaj. Vedere i giocatori fuori che guardavano la partita, in tribuna, mi dispiaceva. Spero di avere tutti a disposizione”.

Voglio ringraziare i tifosi, senza di loro non l’avremmo vinta come le ultime. Spero di vederli sempre così. Ne voglio 40-50mila, firmo col sangue, mi taglio per averli. Un valore aggiunto, un’arma in più”.

Demme? Demme era il capitano del Lipsia che è agli ottavi di Champions. Complimenti al presidente e a Giuntoli. Entrato bene anche Elmas, bene anche Callejon: ho visto quello spirito che volevo.

Con la Fiorentina ero venuto in conferenza bastonato perchè era impensabile che i miei avessero giocato senza cattiveria. Ora non mi fido, sono nel calcio da tanti anni. Oggi il grafico dice che oscilliamo. Dobbiamo stare tranquilli, essere martelli e lavorare. Ora abbiamo speso tanto, domenica abbiamo una gara importante e prepararla bene. Ritiro? Hanno deciso i giocatori, non era un pigiama party come ho sentito. Circolava la voce che ho fatto a pugni con Allan: non posso prendermi a cazzotti con un giocatore. Bisogna fare i bravi, è difficile, molto difficile. Ho chiamato Allan ed era in imbarazzo. Allan è da 5 gare che gioca con un problema e ieri abbiamo fatto una risonanza. Ora serve l’aiuto di tutti.

Sono orgoglioso di essere qui e di aver accettato una squadra di grande qualità e dobbiamo tornare ad essere squadra. Dobbiamo soffrire non possiamo sempre giocare di fioretto. Oggi, però, valiamo 24 punti. Se pensiamo di giocare da secondi in classifica diventa dura. Se affrontiamo squadre che ci fanno correre, dobbiamo avere l’umiltà di aspettare ed essere più bruttini e non sempre biondi con gli occhi azzurri.

Io penso che loro non si divertano in tribuna ma vogliano giocare. Domani sicuramente Koulibaly farà l’ennesima risonanza per vedere se è migliorato, Mertens sente ancora piccoli fastidi e Maksimovic tornerà presto. Allan dopodomani o venerdì tornerà, Ghoulam non sta ancora benissimo, non riesce a garantire continuità“.