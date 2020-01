Telefonata Gattuso – De Laurentiis: il patron è arrabbiatissimo

De Laurentiis arrabbiatissimo

L’edizione odierna di Repubblica racconta di una telefonata inedita tra Gennaro Gattuso e De Laurentiis. Il patron è sembrato essere molto arrabbiato per la figuraccia fatta, ma al momento la posizione di Gattuso non sembra essere a rischio.

Gattuso – De Laurentiis

Tanti i temi di conversazione, quello principale è stato la brutta figura rimediata in casa contro la Fiorentina. Zero i tiri tentati nello specchio della porta. La gestione di Ancelotti non ha mai rappresentato un vero problema.

La cura deve iniziare dallo spogliatoio, condizionato da troppe voci: di mercato e non.

