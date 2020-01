Inzaghi: “Napoli grandissima squadra, andremo lì per vincere! Non ci sarà Luis Alberto”

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto alla vigilia della gara in casa del Napoli:

“Il Napoli ha qualche problema in campionato ma è una grandissima squadra. Sappiamo bene cosa rappresenta per noi la Coppa Italia, andremo a Napoli per vincere e per passare il turno. Mi aspetto una partita molto intensa che sarà decisa dagli episodi”.

Porterò l’intera rosa ad eccezione di Marusic, Lukaku e Luis Alberto. Sappiamo cosa ci aspetta questa settimana, prima il Napoli poi il derby. Adesso dobbiamo essere concentrati sulla gara di domani che vale una semifinale”