UFFICIALE – Primavera ultima dopo il girone d’andata: il Napoli esonera Baronio

Ultimissime Napoli, esonerato l’allenatore della Primavera Roberto Baronio

Costa caro all’allenatore del Napoli Primavera, Roberto Baronio, la sconfitta con il Pescara per 1-0 e soprattutto l’ultimo posto in classifica al termine del girone d’andata con soli 9 punti conquistati.

Il club ha diramato un comunicato per annunciare l’esonero del tecnico: “La SSC Napoli comunica di aver sollevato dall’incarico di Responsabile Tecnico della squadra Primavera il Signor Roberto Baronio.

La Società ringrazia l’allenatore per l’impegno e la professionalità profusi in questi mesi di lavoro, augurando le migliori fortune per il proseguimento della carriera professionale“.

