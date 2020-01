36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Fiorentina, domani alle 20.45 al San Paolo. Prima chiamata per Lobotka, ancora out gli infortunati di lungo corso.

PORTIERI: Ospina, Meret, Karnezis.

DIFENSORI: Luperto, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Tonelli

CENTROCAMPISTI: Demme, Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, Lobotka.

ATTACCANTI: Callejon, Llorente, Lozano, Insigne, Milik, Younes.