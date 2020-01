Gattuso: “Ne ho lette troppe: Ancelotti per me è un padre calcistico, non l’ho mai rinnegato. Speriamo di acquistare Lobotka”

Gattuso parla al termine di Napoli-Perugia

L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato al termine della partita tra Napoli e Perugia. Queste le parole del tecnico:

Soddistatto

“Abbiamo fatto un’ottima partita. Nel secondo tempo siamo calati ma credo sia normale. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorarci.

Lozano ha fatto una buona partita, così come Elmas ed entrambi non giocavano da tantissimo tempo“.

Ancelotti

“Ancelotti per me è un padre calcistico, ne ho lette troppe, non ho mai dato la colpa a Carlo. La colpa è la mia, abbiamo cambiato metodologie di allenamento. Ci sta che troviamo differenze“.

“Non bisogna strumentalizzare quello che si dice, altrimenti direi solo “si o no” fino alla fine della stagione“.

Demme

“Diego Demme è un grandissimo giocatore, ma dobbiamo migliorare tanto. Lo abbiamo preso per darci pulizia nel gioco. Se lo mettiamo in condizione farà molto bene“.

Mercato

“Speriamo di acquistare Lobotka poi non mi aspetto più nulla. Dobbiamo migliorare noi, non il mercato. Dobbiamo ritornare ad essere una squadra pensante“.