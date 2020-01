50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – L’Aston Villa, attualmente terzultimo in Premier League, ha reso noto attraverso un comunicato l’arrivo di Pepe Reina. Il portiere spagnolo lascia il Milan dopo soli 18 mesi e torna in Inghilterra, per difendere la porta dei Villans. L’Aston Villa ha acquisito Reina con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI