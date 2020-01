Il Napoli pronto a salutare Llorente, accordo totale con il Tottenham

Il Napoli pronto a salutare Llorente

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive in merito alla possibilità di vedere Fernando Llorente in prestito al Tottenham.

Llorente via in prestito

Secondo quanto riportato dal quotidiano l’accordo per poter rivedere lo spagnolo con la magia degli Spurs sarebbe vicinissimo. Il Napoli ha già dato il suo via libera per poterlo lasciare in Inghilterra fino al 30 giugno.

Cosa manca? La parola del giocatore che ancora non si è espresso sulla situazione.

