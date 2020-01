Caicedo: “Se vogliamo fare punti con il Napoli dobbiamo affrontare al meglio il match”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del prepartita del match tra Lazio e Napoli, Felipe Caicedo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“È una gara molto importante per noi, non vedo l’ora di scendere in campo. Stiamo ottenendo risultati importanti, dobbiamo continuare così. Dovremo capire bene che tipo di pressing effettuerà il Napoli. Dobbiamo affrontare al meglio questa partita se vogliamo ottenere punti“.

