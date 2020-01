Sportitalia – Il Milan cede il terzo giocatore: Reina all’Aston Villa, prestito con diritto di riscatto

Il Milan cede Pepe Reina all’Aston Villa

Secondo quanto appreso da Sportitalia, dopo Caldara e Borini, il Milan cede anche l’ex portiere del Napoli, Pepe Reina.

REINA IN PREMIER LEAGUE

Lo spagnolo torna in Premier League, questa volta andrà all’Aston Villa, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Reina ritorna in Inghilterra dove ha giocato dal 2005 al 2014 nel Liverpool per poi andare in prestito al Napoli.

