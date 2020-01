Lobotka-Napoli, il tecnico del Celta: “Voglio solo chi dà il 100% per noi”

L’allenatore del Celta Vigo su Lobotka.

Oscar Garcia, allenatore del Celta Vigo, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di Copa del Rey contro il Merida in programma domenica, dove ha parlato anche così dell’addio di Stanislav Lobotka:

“Ho parlato con Lobotka e preferisco un calciatore concentrato al 100% sul Celta Vigo piuttosto che lui distratto da altre cose”.

Lobotka domani sarà in Italia per iniziare una nuova avventura in Serie A col Napoli.

