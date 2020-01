Giuntoli: “Mercato? Qualcuno arriverà. Non dobbiamo porci obiettivi, ma pensare a ritrovare noi stessi”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del prepartita del match tra Napoli e Inter, Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“È una partita importante per loro e per noi, è la prima partita dell’anno e vogliamo ripartire da dove abbiamo finito. Mercato? Il mister ha cambiato modulo, quindi numericamente qualcuno dovremo mettere a disposizione di Gattuso. È presto per porre degli obiettivi, dobbiamo ritrovare noi stessi. Quel qualcosa visto nel finale con il Sassuolo speriamo che diventi qualcosa in più. Il mister ha avuto un ottimo impatto, ha grande capacità e voglia, siamo contenti“.

