Marotta: “Siamo molto attivi in fase di mercato, ma non faccio nomi. Godin in panchina? Abbiamo tre competizioni”

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del prepartita del match tra Napoli e Inter, il direttore sportivo dei nerazzurri, Giuseppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Vidal? Noi stiamo avendo contatti con diverse società ed agenti per migliorare questo gruppo che sta facendo un lavoro straordinario. Vogliamo fare tutto con cautela e calma. Preferisco non fare nomi ma devo dire che siamo comunque molto attivi in fase di mercato. Siamo alla ricerca di un centrocampista e di un esterno, ma dipenderà anche da eventuali partenze. Valutiamo la situazione con molta cautela e calma”.

“Godin in panchina? Abbiamo tre competizioni e quindi tutti i giocatori della rosa dovranno ruotare, l’allenatore sceglie i migliori in base alle prestazione e lo stato di forma di ogni calciatore. Noi ci stimo interessando al mercato proprio per ampliare ulteriormente la rosa. Non si può parlare di titolari e riserve, sono tutti co-titolari“.

“Eriksen? All’Inter vengono affiancati spesso nomi di questo calibro, ma non abbiamo avuto alcun contatto con il Tottenham. Eriksen è in scadenza e la corsa sarà a molte squadre, ma noi non stiamo avviando alcuna trattativa con il calciatore o il club. Mi limito a dire che è ovviamente un calciatore importante e interessante, ma non lo scopro certo io“.

