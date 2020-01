Continuano i contatti tra Napoli e Verona: l’obiettivo azzurro adesso è Kumbulla

Napoli interessato a Kumbulla per il futuro

Cristiano Giuntoli e Tony D’Amico, rispettivi dirigenti sportivi di Napoli e Hellas Verona, sono costantemente in contatto date le possibili trattative tra le due compagini. Nel mirino del Napoli oltre ad Amrabat e Rrhamani c’è anche il difensore Kumbulla.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Corriere dello Sport, Marash Kumbulla viene monitorato tutte le partite dalla società azzurra. Un difensore alto un metro e novanta e che compirà 20 anni tra un mese potrebbe far comodo in vista futura. Al momento ci sono solo contatti tra Napoli e Verona, chissà che però tra qualche mese gli azzurri non affonderanno il colpo per provare a portarlo all’ombra del Vesuvio.