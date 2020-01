Vertonghen nel mirino per il dopo Koulibaly. Il difensore è in scadenza di contratto

Vertonghen in lista per il possibile dopo Koulibaly

Secondo quanto riportato dai colleghi di Tuttosport il Napoli starebbe già pensando ad un rimpiazzo qualora dovesse andare via Kalidou Koulibaly. Il nome che piace agli azzurri è quello di Jan Vertonghen.

Il nazionale belga è in scadenza di contratto con il Tottenham e può essere utile a molte squadre date le sue qualità e soprattutto la sua esperienza nel reparto difensivo. Il Napoli non esclude un suo possibile arrivo qualora si privasse di Koulibaly, da segnalare però l’interesse anche dell’Ajax per il difensore degli Spurs, destinazione che non sembrerebbe dispiacergli.