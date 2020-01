Koulibaly torna in campo, il difensore vuole esserci lunedì contro l’Inter

Kouliblay tenta un recupero flash per la sfida con l’Inter

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna dei colleghi de La Gazzetta dello Sport, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly starebbe tentando di accelerare i tempi di recupero in vista della sfida contro l’Inter in programma lunedì sera.

Il 26 azzurro ha svolto un lavoro personalizzato cercando di capire come potesse reagire la sua coscia destra all’infortunio rimediato nella sconfitta casalinga con il Parma. Il recupero pare difficile, anche perché i tanti impegni ravvicinati non permettono a Gattuso di rischiare il suo difensore qualora non fosse al 100%. Koulibaly nel frattempo ci prova fino all’ultimo, speranzoso di poter essere in campo lunedì anche se molto difficile.