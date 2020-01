Lutto nel mondo del calcio. Si è spento Julan, giovane calciatore francese del Guingamp

Julan si è spento all’età di 23 anni

Nathael Julan, calciatore 23enne del Guingamp, lo scorso 30 dicembre si è imbattuto in un incidente con la sua auto. Dopo essere stato portato in ospedale in gravi condizioni è dovuto arrendersi al suo destino spegnendosi pochi giorni dopo.

La società francese ha annunciato la scomparsa del suo giocatore stringendosi attorno ai familiari del ragazzo. Il club francese ha comunicato inoltre la sospensione di tutte le attività date le circostanze.