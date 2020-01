Mandorlini: “La rimonta per la zona Champions sarà difficile ma il Napoli ha la giusta qualità. Sta a Gattuso farla riemergere”

In onda su Radio Marte è stato intervistato l’allenatore Andrea Mandorlini. Il tecnico ha condiviso il suo pensiero sull’attuale situazione del Napoli

Nella giornata di oggi, in onda sulle frequenze di Radio Marte durante il programma Marte Sport Live, è stato intervistato l’allenatore Andrea Mandorlini. L’ex tecnico tra le altre di Genoa e Hellas Verona ha parlato del Napoli e del momento attuale della squadra che il giorno dell’Epifania affronterà l’Inter. Queste le parole di Andrea Mandorlini:

“Se lo aspettava un Napoli a 18 punti di distanza dall’Inter a fine girone d’andata? Io credo che non se la sarebbe aspettata nessuno a inizio anno una situazione del genere“.

“A cosa è dovuto questo stop brusco di rendimento? Fa parte del gioco: il Napoli per tanto tempo è stata l’unica antagonista della Juventus in campionato ma, purtroppo per tutti loro, non sono mai riusciti a vincere lo scudetto“.

“Il Napoli agguanterà la zona Champions? La risalita sarà molto difficile ma la qualità gli azzurri ce l’hanno, è lì. Adesso sta a Gattuso farla riemergere per lottare fino all’ultima giornata per il raggiungimento della zona Champions. Le qualità per rimontare in classifica il Napoli ce le ha“.

“Mercato: il Napoli necessita di un centrocampista? Il centrocampo azzurro è già forte così com’è, mi fa impazzire. Non è comunque colpa del centrocampo se le vittorie non sono arrivate, c’è stato un blocco psicologico che ha coinvolto tutta la squadra“.

