Ancelotti ritrova Klopp: “Per battere il Liverpool ci vuole la perfezione. Con il Napoli disputammo una grande partita”

Ancelotti ricorda la vittoria del Napoli contro il Liverpool

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Carlo Ancelotti, ex tecnico del Napoli e attuale allenatore dell’Everton, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby di FA CUP in programma domani contro il Liverpool di Jurgen Klopp. L’allenatore di Reggiolo ha ricordato il successo ottenuto ai tempi del Napoli contro i Reds:

“Battere Klopp? Lo si fa segnando più gol. Ho un ottimo rapporto con lui, lo considero un amico, ho avuto la fortuna di batterlo nella passata stagione anche se poi vinsero la coppa. Quest’anno lo abbiamo riaffrontato battendolo un’altra volta, tutto questo perché abbiamo disputato una grande partita. Per battere il Liverpool bisogna essere perfetti, non commettere errori e giocare una partita di grande intensità”.