Acuna nel mirino del Napoli, gli azzurri hanno offerto 15 milioni per il giocatore dello Sporting

Il Napoli sonda la pista per Acuna dello Sporting

L’edizione odierna di Tuttosport, richiama al calciomercato azzurro facendo il punto della situazione sui possibili giocatori in entrata. Gennaro Gattuso ha fatto capire che c’è bisogno di qualche rinforzo e oltre alla necessità di acquistare un regista, si cerca anche un terzino sinistro. Un mancino di livello che possa aiutare l’allenatore a non dover contare solo su Mario Rui, dato che la condizione fisica di Ghoulam è diventata una vera incognita.

Tra i nomi spunta fuori quello di Acuna, il calciatore dello Sporting Lisbona viene valutato dal club portoghese intorno ai 20 milioni di euro, pare che il Napoli ne abbia già offerti 15, operazione che dunque non pare proibitiva. Non è tramontata la pista Ricardo Rodriguez, solo che gli azzurri vorrebbero il terzino svizzero in prestito, il Milan però non vuole privarsene attraverso questa formula.