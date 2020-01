Mundo Deportivo – Lobotka-Napoli, Giuntoli in Spagna nelle prossime ore per chiudere! I dettagli

Giuntoli in Spagna per chiudere l’affare Lobotka.

Il Napoli è vicino a mettere a segno un nuovo acquisto. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, pare che Giuntoli volerà in Spagna nelle prossime ore per chiudere l’acquisto di Stanislav Lobotka, calciatore del Celta de Vigo.

Lobotka arriverà a Napoli in prestito dopo un pagamento per 3 milioni di euro, con un riscatto di acquisto di 17 milioni di euro, in vigore dal prossimo giugno.

