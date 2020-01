David Costas, difensore Celta Vigo: “Ogni volta che apre il mercato sentiamo voci su Lobotka. Ci aiutera fino a fine stagione”

Il difensore del Celta Vigo, lo spagnolo David Costas, in conferenza parla anche del compagno Stanislav Lobotka e commenta le voci di mercato sul suo conto

In conferenza stampa per il nuovo anno per gli spagnoli del Celta Vigo, il difensore dei galiziani David Costas ha risposto alle domande dei giornalisti. Tra queste domande, lo stopper spagnolo ha rilasciato dichiarazioni anche sul compagno slovacco Stanislav Lobotka, mediano che pare ormai prossimo dal vestire la maglia del Napoli (CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE). Ciò che però colpisce di più tra le parole destinate a Lobotka e la seguente frase:

“Ci aiuterà molto fino al termine della stagione. Stani è forte, si sta allenando a buoni livelli. Voci di mercato? Ne sentiamo molte su di lui, praticamente ogni volta che apre il mercato. Alla fine è ancora qui con noi“.

