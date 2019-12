Affittato un ristorante a Posillipo: ecco come i calciatori del Napoli festeggeranno il Capodanno

Ultimissime Napoli, i giocatori azzurri festeggeranno il Capodanno a Posillipo in un ristorante

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

ULTIMISSIME NAPOLI – I calciatori del Napoli si preparano a festeggiare il Capodanno, anche se non c’è da aspettarsi feste eclatanti. A riferirlo è la redazione di gonfialarete.com, che rivela come i giocatori azzurri abbiano affittato un ristorante per festeggiare insieme alle loro famiglie. Niente locali, dunque.

“Dries Mertens, Jose Callejon, Fabian Ruiz, Arkadiusz Milik, Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam. Questi gli azzurri – si legge – che hanno deciso di festeggiare il capodanno in tono minore, affittando un ristorante, ufficialmente chiuso stasera, a Posillipo. Il catering, invece, è affidato ad un altro ristorante, che si trova nella zona collinare della città.

La scelta: pare che questo gruppo di calciatori abbia preferito festeggiare in sordina, in compagnia delle proprie famiglie, per non urtare la suscettibilità dei tifosi partenopei, già scottati dai recenti risultati negativi della squadra. Una scelta che farà sicuramente piacere ai supporters, che non hanno risparmiato, sui social, le critiche ai giocatori che sono andati all’estero durante le vacanze natalizie”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI