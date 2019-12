Napoli-Inter, emergenza difesa per Gattuso: il tecnico ha scelto la sua coppia di centrali

Il Napoli contro l’Inter avrà gli uomini contati

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

ULTIME NOTIZIE NAPOLI – L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione in casa Napoli in vista della sfida contro l’Inter dell’epifania. In questo momento Gattuso continua ad avere un’emergenza in difesa con Manolas e Luperto come unici centrali sicuramente arruolabili.

Koulibaly infatti è ancora alle prese con l’infortunio che lo tiene ai box da Napoli-Parma e non sembra ancora pronto per scendere in campo contro i nerazzurri mentre Maksimovic che non gioca dal primo dicembre non darebbe le giuste garanzie in questo momento.

Gattuso in questa settimana quindi dovrà capire a quali uomini affidarsi per affrontare quella che al momento insieme alla Juventus è la prima della classe della Serie A.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI