Cassano: “Il Milan ha sbagliato a mandare via Gattuso. Ibra è tra i migliori ‘nove’ degli ultimi 30 anni”

NEWS NAPOLI CALCIO – L’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato, tra le altre cose, della situazione del Napoli ai microfoni di Sky Sport, nel corso di una lunga intervista. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha fatto bene a cambiare allenatore, perchè deve stare sempre tra le prime tre. Ancelotti non stava facendo bene quest’anno ed è stato giusto esonerarlo, ora sta facendo bene all’Everton e mi fa piacere. Quando Gattuso ha iniziato ad allenare, non avrei mai pensato che sarebbe diventato così bravo. Si fa volere bene dai ragazzi, è sincero, ha grande personalità e grandi idee. Il Milan ha sbagliato clamorosamente a farlo andare via, a pochi minuti dalla fine del campionato era in Champions League. È arrivato quinto con dei giocatori normalissimi”.

“Ibrahimovic? Ho sempre detto che se fosse tornato in Italia, sarebbe andato al Milan. Dopo Ronaldo e Van Basten è il numero 9 migliore degli ultimi 30 anni. I suoi compagni di squadra renderanno al 110% grazie a lui. È un fenomeno, ha una mentalità impressionante e infatti non a caso a vinto oltre 30 trofei. La maggior parte dei suoi compagni non meriterebbero di giocare nel Milan, vista la storia del club. Ibra ti fa rendere al massimo, a partire dagli allenamenti, perchè alza la voce. Lui vuole che ognuno dia il massimo, devi capire i movimenti e rispettare le sue indicazioni. Giocatori come Suso e Bonaventura con lui renderanno al meglio, perchè se ti inserisci in area avversaria lui ti imbucherà al meglio. Con Ibrahimovic chi non tira fuori il meglio di sé, andrà in difficoltà”.

